Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Зубайру Махмуду Хайяту и командующему армией генералу Гамару Джаведу Баджваю. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

"Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного самолета. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования", - говорится в соболезновании.

Как сообщило ранее РИА Новости, борт, принадлежавший армейской авиации Пакистана и выполнявший тренировочный полет, разбился в ночь на вторник в городе Равалпинди. При этом пострадали несколько домов.

По последним данным, погибли 19 человек, в том числе два пилота, еще 16 получили ранения.

Причины инцидента не сообщаются.