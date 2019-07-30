После успешного проведения в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая вызвала большой резонанс в итальянской прессе, в газете "Linkiesta", очевидно, под влиянием армянской пропаганды и на основании дезинформации армянской стороны была опубликована провокационная статья под заголовком "Азербайджан разоряет ценные археологические территории, а ЮНЕСКО это приветствует", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим посольство Азербайджана в Италии направило письмо протеста в редакцию газеты, отметив в нем, что приведенная в статье лживая и вымышленная информация служит интересам армянской стороны, и невероятно, что ее автор мог не знать о военной агрессии Армении против Азербайджана.

В итоге газета "Linkiesta" взяла интервью у посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде, которое было опубликовано 29 июля.

В нем азербайджанский дипломат рассказал об изначальных причинах и истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, последствиях военной агрессии Армении против Азербайджана, о том, почему эта статья служит армянской пропаганде, грязной кампании, проводимой против Азербайджана армянским лобби, и ее разоблачении с азербайджанской стороны, об азербайджанской модели мультикультурализма, сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО, позиции Баку по урегулированию конфликта и др.

Полный текст публикации доступен на сайте газеты

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.