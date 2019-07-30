Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на Европейском юношеском олимпийском фестивале, состоявшемся в городе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, спортсмены Азербайджана и их тренеры за самые высокие результаты на Европейском юношеском олимпийском фестивале, состоявшемся в городе Баку, награждаются в следующем размере: каждому спортсмену, занявшему первое место, - 10000 манатов, его личному тренеру - 5000 манатов; каждому спортсмену, занявшему второе место, - 7000 манатов, его личному тренеру - 3500 манатов; каждому спортсмену, занявшему третье место, - 5000 манатов, его личному тренеру - 2500 манатов; старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.