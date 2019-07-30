https://news.day.az/politics/1142944.html В Баку прибыли военные корабли Ирана - ФОТО - ВИДЕО
В Баку прибыли военные корабли Ирана - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в Баку прибыли ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана, которые, в рамках соревнований "Международные армейские игры - 2019" на территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, примут участие в конкурсе "Кубок моря".
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре