Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Ули Мауреру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.