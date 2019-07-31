Президент Ильхам Алиев поздравил швейцарского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Ули Мауреру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.
Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.
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