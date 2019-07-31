Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение, согласно которому Ализаде Огтай Махмуд оглу и Рзаев Назим Исрафил оглы удостоены почетных дипломов Президента Азербайджана за заслуги в развитии киноискусства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Бабаева Земфира Баба гызы и Садыхова Земфира Эмин гызы удостоены персональной пенсии Президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в сфере киноискусства Азербайджана.

Глава государства подписал еще одно распоряжение о награждении Агаева Ханлара Агакерим оглу, Гасанова Махира Магомед оглы и Гусейнова Алисафдара Мурсал оглу медалями "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере кино в Азербайджане.

Другим распоряжением главы государства группа деятелей кино удостоена почетных званий "народный артист", "заслуженный деятель искусств", "заслуженный артист" и "заслуженный деятель культуры" за заслуги в развитии кинематографии Азербайджана. С полным списком данных лиц можно ознакомиться по этой ссылке.