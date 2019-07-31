https://news.day.az/politics/1143255.html Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора в Азербайджанский технический университет
Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора в Азербайджанский технический университет
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Вилаята Велиева ректором Азербайджанского технического университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Вилаят Мамед оглу Велиев назначается ректором Азербайджанского технического университета.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре