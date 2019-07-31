https://news.day.az/politics/1143256.html Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора в Мингячевирский государственный университет
Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора в Мингячевирский государственный университет
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении ректора Мингячевирского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Шахин Вагиф оглу Байрамов назначается ректором Мингячевирского государственного университета.
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