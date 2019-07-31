Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении ректора Мингячевирского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Шахин Вагиф оглу Байрамов назначается ректором Мингячевирского государственного университета.