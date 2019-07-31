Продолжаются провокации со стороны противника в направлении боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы, расположенных на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на госслужбу, в 16:40 наши боевые позиции подверглись вражескому обстрелу. Огневые точки противника были подавлены ответным огнем, передает Day.Az.

В результате перестрелки один военнослужащий Государственной пограничной службы получил ранение. Пограничнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, и в настоящее время угрозы его жизни нет.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.