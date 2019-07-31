https://news.day.az/politics/1143313.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем сегодня совещании, связанном с социально-экономической сферой.
Отметив, что "Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана", глава государства выразил уверенность, что до конца года будут выполнены все намеченные задачи.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре