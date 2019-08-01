https://news.day.az/politics/1143334.html Президент Ильхам Алиев: В сельском хозяйстве в этом году был достигнут рекордный показатель
Президент Ильхам Алиев: В сельском хозяйстве в этом году был достигнут рекордный показатель
В сельском хозяйстве в этом году был достигнут рекордный показатель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем сегодня совещании, связанном с социально-экономической сферой.
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