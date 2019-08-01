Для Азербайджана основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

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