У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

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