https://news.day.az/politics/1143336.html Президент Ильхам Алиев: У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их
Президент Ильхам Алиев: У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их
У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.
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