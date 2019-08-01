https://news.day.az/politics/1143338.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен развиваться путем инновации, современного управления, либеральной экономики
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен развиваться путем инновации, современного управления, либеральной экономики
Азербайджан должен развиваться путем инновации, современного управления, либеральной экономики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая прошедшее в среду совещание, связанное с социально-экономической сферой.
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