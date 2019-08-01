Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что "агитпроп" власти придумывает новые методы для обеспечения в социальных сетях и средствах массовой информации управляемой или хотя бы "сносной" информационной среды, передает Day.Az.

"В частности, как передал наш источник, соответствующим звеньям спущено указание проводить постоянный мониторинг и представлять властям список пользователей и информационных агентств, которые больше всего критикуют власти. Поручено также рассылать "спам" на странице пользователей, "пожаловаться" и заблокировать, а в случае подобных атак на фейсбуковские страницы новостных сайтов возникают проблемы также в плане размещения рекламы в Facebook, что сокращает число просмотров, причиняя финансовый ущерб", - пишет газета.