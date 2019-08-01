В воинском пантеоне "Ераблур" в Ереване на могильных плитах военнослужащих ВС Армении, погибших в ходе боевых действий в начале апреля 2016 года на линии соприкосновения в Карабахе, произошел неприятный инцидент. Родные покойных обнаружили на могилах непонятные следы.

Как сообщают армянские СМИ, на опубликованной в Сети видеозаписи видно, что следы есть и на изображениях. Например, черные полосы видны на изображениях Арменака Урфаняна, Григора Арутюняна.

Отметим, что Арменак Урфанян является одним из новых "героев" Армении. В его честь создан фонд, на него равняются подрастающие националисты. Поэтому появление загадочных следов на его могиле вызвало большой шум в медиа.

Семье Урфаняна не повезло в "Ераблуре" уже не в первый раз. В день трехлетия апрельских боев, 2 апреля этого года родственники Урфаняна посетили его могилу. Автомобиль его брата был припаркован недалеко от входа в пантеон. Вернувшись, они обнаружили, что у "Мерседеса" разбили стекло и украли деньги и дорогостоящее имущество. Одновременно с этим от рук неизвестных злоумышленников пострадал также автомобиль корреспондента News.am. Его стекло также было разбито, изнутри украли деньги и ноутбук.

Мать Арменака Урфаняна - Амест - в беседе с корреспондентом Panorama.am сказала, что о произошедшем узнала сегодня утром, когда увидевшие следы граждане прислали фото. Говорит - не находит себе места. Увидевшие произошедшее вблизи рассказали, что разлитая на могилах жидкость - воск от свеч.

"Уже в который раз в "Ераблуре" чего только не делают - и кражи, и хулиганства. Для чего? 2 апреля минувшего года совершили кражу из машины родственника Адама Саакяна, в этом году - нашего родственника. Не знаю, что будем делать".

Отметим, что это не первый инцидент с осквернением могил в Армении.

Так, более 10 дней назад духовный пастырь церкви "Србоц Наатакац" в ереванском административном районе Нубарашен - священник Бардугимеос - на своей странице в соцсети Facebook сообщил об обнаружении следов сатанинских обрядов на кладбище Нубарашена и прикрепил к записи и фото.

О схожем инциденте на кладбище Чаренцавана ранее сообщали пользователи Facebook.

В Полиции подтвердили, что в обоих случаях получали обращения. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств.

Султан Керим