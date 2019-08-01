Министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова "стабильность".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который в интервью старшему исследователю Фонда Маршалла - Джонатану Кацу, назвал Армению "островом стабильности".

"Боюсь, что министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова "стабильность". Как может агрессор, удерживающий под военной оккупацией земли другого государства и проводящий кровавые этнические чистки, быть "островком стабильности"?! В первую очередь, нужно уважать международное право!", - написала Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.