Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 497

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Гаджи Мурада Ягизарова орденом "Шараф". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Гаджи Мурад Гаджи Ахмед оглу Ягизаров награждается орденом "Шараф".

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах: Наш канал в Telegram