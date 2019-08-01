https://news.day.az/politics/1143641.html Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Гаджи Мурада Ягизарова орденом "Шараф".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Гаджи Мурад Гаджи Ахмед оглу Ягизаров награждается орденом "Шараф".
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