Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Гаджи Мурада Ягизарова орденом "Шараф".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Гаджи Мурад Гаджи Ахмед оглу Ягизаров награждается орденом "Шараф".