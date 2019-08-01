Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом Президента Азербайджана" лиц, принявших активное участие в организации и проведении 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Со списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.

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