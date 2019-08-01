https://news.day.az/politics/1143648.html Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу лиц, активно участвовавших в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу лиц, активно участвовавших в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Президент Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденами и медалями группы лиц, принявших активное участие в организации и проведении 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Со списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре