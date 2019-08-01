https://news.day.az/politics/1143663.html Керем Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Керем Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Керема Эвез оглу Гасанова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за эффективную деятельность в организации государственного управления в сфере имущественных вопросов в Азербайджане.
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