Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Керема Эвез оглу Гасанова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за эффективную деятельность в организации государственного управления в сфере имущественных вопросов в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.