https://news.day.az/politics/1143682.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана
Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана.
Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой участникам XI Габалинского международного музыкального фестиваля, зачитанном на торжественной церемонии открытия фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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