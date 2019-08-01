Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой участникам XI Габалинского международного музыкального фестиваля, зачитанном на торжественной церемонии открытия фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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