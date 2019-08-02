Армянское лобби уже почти открыто издевается над русскими, в частности, над кубанскими казаками. Давая понять, что "истинные атаманы" у кубанских казаков и хозяева этой земли отныне армяне, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Sputnik-Армения опубликовал заметку под любопытным заголовком: "Казаки плачут, когда армяне поют": Симоньян показала поющего мужа-атамана".

В данной заметке сообщается, что режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян вместе с казачьим ансамблем спел гимн Краснодарского края.

И вот возглавляемый Симоньян так называемый "российский" Sputnik пишет: "Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян продолжает делиться впечатлениями от отпуска со своими подписчиками в Instagram. Она опубликовала фотографию супруга Тиграна Кеосаяна, который вместе с казачьим ансамблем исполняет песню.

К фотографии Маргарита написала комментарий: "Был на Кубани такой анекдот: " Когда плачут казаки?" - Когда армяне поют: "Ты Кубань, ты наша Роооодина...".

Кстати, "Ты Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь!..." это не просто песня, а самый настоящий гимн Краснодарского края".

Лет 150 назад кубанские казаки, потомки воинственных запорожцев, даже не могли представить, что армянин будет изображать из себя "казачьего атамана". Да еще армянин будет петь о Кубани, как о своей "родине, которую завоевали и "очистили" для армян от других народов именно казаки".

Но сейчас такие символические заявки на Кубань со стороны армянских пропагандистов воспринимаются как "само собой разумеющееся": русские и украинцы на Кубани, в том числе, те же кубанские казаки, находятся фактически в порабощении у армянского лобби.

Вся экономка Краснодарского края в руках армян. Численность армянской общины здесь по некоторым оценкам уже превышает 1 млн. человек.

По всей видимости, действительно наступают времена, когда, как издевательски говорит Маргарита Симоньян, казаки будут плакать, а армяне петь, чувствуя себя хозяевами на чужой земле.