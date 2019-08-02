Пришедшая из США новость о возможном прекращении или сокращении Штатами финансовой помощи оккупированному Арменией Карабаху вызвала настоящий шок среди диаспоры и в Ереване. В панику впали и армянские сепаратисты, хозяйничающие в настоящее время на захваченных азербайджанских землях.

"Необходимо тщательно и всеобъемлюще изучить истинность этой информации, выявить те силы, которые могут стоять за подобными инициативами", - заявил армянским СМИ представитель сепаратистского режима Бабаян, уверенный, что все это "результат деятельности азербайджано-турецкого лобби".

По его словам, "лишь после прояснения официальной позиции США Карабах сможет взяться за разработку эффективной стратегии для противостояния этим процессам".

Отметим, что прекращение американского финансирования автоматически сворачивает деятельность в Карабахе запрещенной в Азербайджане и России организации The HALO Trust, специализирующейся на разминировании.

The HALO Trust работает на оккупированных территориях с 2000 года и за незаконную деятельность в Карабахе она была внесена в "черный список". В 2011 году Азербайджан запретил перевозку через территорию страны в Афганистан оборудования HALO Trust, после чего та обратилась в ООН с жалобой на Баку. Однако азербайджанская сторона не пошла на попятную и еще раз потребовала прекращения несанкционированных работ. В конце концов после переговоров по дипломатическим каналам оборудование было отправлено в Грузию.

Прежде организация финансировалась США, но потом американцы потеряли интерес к ее финансированию, и HALO Trust оказалась на голодном пайке. Сегодня она действует фактически на подачки армянской диаспоры.

Финансирование организации было неожиданно прекращено в 2013 году. Сообщалось, что международные доноры отказались финансировать HALO Trust из-за невозможности проверить достоверность ее отчетов. Кроме того, достоянием СМИ стали факты, выявленные российским ФСБ еще в 90-х годах, когда "специалисты" организации вместо разминирования обучали местных "коллег" в Чечне устанавливать и маскировать мины.

С начала этого года армянское лобби развернуло бурную деятельность с целью возобновления американского финансирования, и в конце концов достигло желаемого - Конгресс принял решение о расширении финансовой помощи Армении, предусмотрев, в том числе, и полтора миллиона на нужды разминирования оккупированных территорий Азербайджана.

Однако накануне АНКА устроила панику на армянском медиа-пространстве, сообщив о намерении Штатов прекратить финансировать оккупированный Карабах.

Впрочем, диаспоре не стоит особо переживать, потому что в Карабахе и без HALO Trust есть, кому заняться разминированием. Как сообщал ранее британский ресурс Positive.news, в оккупированном Карабахе вопросами разминирования занимаются многодетные матери.

Корреспондент издания пришел в восторг от того факта, что 11 женщин, жительниц оккупированного Карабаха, занимаются разминированием. Одна из них признается, что муж и семья гордятся ею. Другая уверяет, что у женщин это получается лучше, чем у мужчин. Причем все опрошенные женщины имеют по 3-5 детей.

Так что флаг им в руки.

Зульфугар Ибрагимов