По приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов второго августа отбыл в Москву.

В рамках визита министр обороны третьего августа примет участие в церемонии открытия Международных армейских игр-2019 и будет наблюдать за выступлением азербайджанских танкистов на первом этапе конкурса "Танковый биатлон", передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.