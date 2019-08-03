Власти Армении в попытках изобразить хорошую мину при плохой игре упускают из виду многие ключевые моменты. На первый взгляд они могут показаться второстепенными, но это далеко не так.

Как сообщил на встрече с журналистами бывший глава СНБ Григор Григорян, в Армении сегодня сложилась взрывоопасная ситуация в санитарно-эпидемиологической и ветеринарной областях, но государственные службы, тем не менее, не предпринимают никаких мер, направленных на улучшение ситуации. Более того, они скрывают информацию об опасности заражения, а те граждане, которые заостряют внимание на данном вопросе и предупреждают о возможных рисках, публично подвергаются очень агрессивным нападкам".

"Лорийская и Тавушская области буквально кишат африканской чумой, но специалисты советуют фермерам скрывать причину смерти зараженного скота. Но мы - ветеринары и нас невозможно обмануть, назвав неверную причину падежа скота, такую, как, к примеру, отравление, есть клинические и паталого-анатомические признаки", - заявил он.

Как пишет издание shame.am, в новой Армении Никола Пашиняна ничему удивляться не стоит. Удивляться необходимо тому, что до сих пор в Ереване благодаря мэру-комику не разразилась эпидемия холеры или чумы.

"Будем ждать грядущих эпидемий и надеяться, что первыми среди пострадавших будут именно представители ублюдократии. И будем сильны, к чему нас призывает каждый вечер Агнесса Хамоян", - пишет shame.am.

Султан Керим