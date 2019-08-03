В соответствии со "Стратегией морской безопасности Азербайджана", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева, Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает осуществление мер по обеспечению надежной охраны морских границ и эффективного противостояния угрозам в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили в субботу Trend из пресс-службы ГПС, в рамках упомянутых мер с 31 июля по второе августа прошли учения по "Обеспечению морской безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря", передает Day.Az.

Отмечается, что пограничные корабли-сторожевики, задействованные в них, были построены в Центре кораблестроения и ремонта береговой охраны ГПС по поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Корабли оснащены современными системами вооружений, навигации и радиотехническим оборудованием.

Основной целью учений является защита национальных интересов Азербайджана в Каспийском море, охрана нефтегазовых залежей и повышение боеготовности вооруженных соединений ГПС, обнаружение и обезвреживание на море и берегу диверсионных групп, подводных целей, повышение уровня служебных навыков проведения поисково-спасательных операций на море с применением кораблей и вертолетов.

В ходе трехэтапных учений по семи тактическим эпизодам, был успешно осуществлен перевод сил береговой охраны и быстрого реагирования Государственной пограничной службы в режим чрезвычайного положения.

Сторожевые корабли береговой охраны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и вертолеты сил быстрого реагирования, а также зенитно-ракетные комплексы успешно провели боевые стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям. На высоком уровне была выполнена задача по обнаружению и обезвреживанию БПЛА воздушной поддержки диверсионной группы, угрожающей нефтегазовой инфраструктуре, подводных и наземных диверсионных групп. Несмотря на ветреную погоду и волны на море, личный состав продемонстрировал дисциплину, высокую боеготовность и профессионализм.

Принявший участие на завершающем этапе в учениях начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешными итогами и высокими результатами. Отметив, что одной из основных обязанностей ГПС является надежная охрана государственной границы, повышение боеготовности, обеспечение безопасности нефтегазовой инфраструктуры, начальник службы отдал распоряжения о дальнейшем повышении уровня профессионализма и боевой подготовки пограничников.