На будущей неделе в оккупированном Арменией Карабахе состоится открытие так называемых 7-х Панармянских игр. Организаторы провокационного мероприятия заявляют об ожидающемся беспрецедентном числе участников, высоких гостях и прочих моментах, которыми должны отличиться игрища в этот раз.

Однако приходящие из соседних стран новости ставят эти радужные ожидания под сомнение.

Группа стамбульских спортсменов не будет участвовать в Панармянских играх, которые начинаются на будущей неделе на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом заявил на пресс-конференции Стамбульской комиссии по организации Панармянских игр председатель комиссии Айкарам Карасу.

Как сообщает "Аравот" со ссылкой на стамбульскую армянскую газету "Жаманак", Карасу подчеркнул, что главная причина отказа от участия - проведение Игр в Карабахе, что поставило в сложную ситуацию группу армянских спортсменов Стамбула. Будучи хорошо осведомленной в региональных вопросах, особенно о позиции Турции по карабахской проблеме, комиссия не захотела создавать проблем для спортсменов.

До сих пор армянские спортсмены из Стамбула постоянно участвовали в Панармянских играх.

Похоже нынешние игры пройдут без участия спортсменов из соседних стран. Во всяком случае, их представителей не будет на соревнованиях, проводящихся в Карабахе.

Ранее выходящая в Ереване "Жаманак" сообщила, что иранская делегация не будет участвовать в Панармянских играх. Причина в том, что открытие Игр состоится в Карабахе, и власти Ирана не хотят портить отношения с Азербайджаном.

Вслед за этим СМИ Карабаха опровергли новость и заявили, что Иран не отказывался от участия и более того, иранская делегация обещает быть самой многочисленной.

Со своей стороны в посольстве ИРИ в Азербайджане журналистам заявили, что "принимая во внимание дружественные связи между двумя странами, посольство сделает все возможное, чтобы не допустить иранских спортсменов к участию в этих играх".

Скорее всего, не увидят в Карабахе и спортсменов из Грузии.

По информации, распространенной ранее грузинскими СМИ, Грузия запретила своим спортсменам армянского происхождения участвовать в церемонии открытия и соревнованиях Панармянских игр, которые пройдут на оккупированных территориях Азербайджана.

Около 50 спортсменов из Ахалкалакского района Грузии примут участие только в тех соревнованиях, которые пройдут в Армении. 7 спортсменов, которые должны были принять участие в соревнованиях по армрестлингу и шахматам в Карабахе, были исключены из состава команды.

Начальник службы образования, культуры, спорта и по делам молодежи Ахалкалакского муниципалитета Валерий Стельмашов заявил, что спортсмены примут участие только в соревнованиях, которые будут проходить в Армении, пишет jnews.ge.

Зульфугар Ибрагимов