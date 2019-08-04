https://news.day.az/politics/1144444.html Военные моряки из различных стран посетили достопримечательности Баку - ФОТО
Военные моряки из различных стран посетили достопримечательности Баку - ФОТО
Для представителей государств, участвующих в конкурсе "Кубок моря-2019" в Азербайджане, была организована культурная программа. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
В рамках программы военные моряки, прибывшие в Азербайджан из различных стран, посетили достопримечательности и исторические памятники города Баку.
Красота столицы Азербайджана, современные здания и благоустройство города оставили у гостей самые приятные впечатления.
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