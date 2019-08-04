В ходе конкурса "Снайперский рубеж", который проходит на полигоне Брест в Беларуси, выполняются различные эпизоды. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

На конкурсе, который продлится до 17 августа, азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство.