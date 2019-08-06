Никол Пашинян как-то пропал из виду, давно не появляясь с сенсационными заявлениями на первых страницах СМИ и в соцсетях. Десять дней он провел в отпуске, подробно информируя о каждом шаге в своем Facebook. Но выставляемые им видео и посты не вызвали особого интереса у пользователей в связи с падением популярности премьера вообще. Обсуждалось в основном, откуда у бывшего оппозиционера такая крутая тачка, и так далее.

Чтобы вернуться на политическую повестку, следовало придумать или найти что-то сенсационное и способное удержать внимание электората еще на какое-то время. И Никол это "что-то" нашел.

Уже сообщалось, что накануне открытия на оккупированных территориях Азербайджана Панармянских игр он надумал собрать толпу в Ханкенди и поговорить с ней о вызовах и угрозах. Этот провокационный пиар-ход, конечно же, очень плохо продуман Николом и вряд ли поправит его дела и добавит очков. Все, чего он добьется, - это укрепление имиджа Армении в качестве оккупанта и ухудшение ситуации в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта.

Но у премьер-министра Армении есть и "план В".

Накануне он объявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что набрел на сверхсекретный доклад, подготовленный в 2014 году и свидетельствующий об институциональном кризисе в стране.

"Этот доклад настолько секретный, что я не считаю правильным его обнародовать... Он важен тем, что дает полное представление о том, в каком состоянии находилась и сейчас находится наша страна, в каком состоянии мы унаследовали Республику Армения", - сказал глава правительства.

Он назвал главный вывод, который можно сделать из доклада, - это то, что до апрельского переворота и после него страна находилась и находится в состоянии институционального паралича. "Фактически, государственные институты находятся в парализованном состоянии и потерпели крах. Авторы данного документа проявили большую смелость, дав подобные оценки", - сказал Пашинян.

"Наше правительство стоит перед вызовом - мы должны с нуля создать институты, которые должны решить проблемы, стоящие перед страной", - сказал Никол.

Отметим, что, как всегда, в словах Пашиняна нет никакой конкретики. Он оправдывает это сверхсекретностью заполученного им документа. Однако в сказанном им нет никакой сенсации. И без секретных докладов хорошо известно, что в Армении нет нормально действующих институтов государственного управления, что страна политически нестабильна и управляется извне, что все уровни власти коррумпированы. Одним словом, всем известно, что Армения как государство потерпела крах. Какая может быть тут тайна?

Другое дело, что Никол Пашинян пытается так отвести огонь от себя. Не выполнив ни одного "революционного" обещания и разочаровав армянское общество, он ищет способы сбросить вину с себя и перевести внимание на прежние режимы. Ведь Никол уверял армян, что в условиях военной агрессии против соседнего государства можно превратить Армению в региональный рай, где процветали бы экономика и демократия. Он заверял, что у Армении есть будущее, дорогу к которому закрывали лишь прежние власти.

На что рассчитывал Пашинян, сейчас уже трудно сказать. Наверное, на чудо или на новых покровителей, поддержавших его в приходе к власти. Как бы там ни было, ни того, ни другого не произошло, и сегодня он уже понимает, что дальше строить прожекты невозможно. Элементарно - по его же методике, размажут по стенке или уложат на асфальт. Некоторые признаки такого исхода уже появляются - с начала лета ходят упорные слухи о готовящейся оппонентами Пашиняна премьеру горячей осени.

Поэтому Николу необходимо отвлечь внимание общественности от собственных провалов и раскрыть армянам "тайну", разгадка которой и без него всем прекрасно известна.

Реальность существования "сверхсекретного доклада" уже вызвала сомнение на внутриполитическом поле Армении.

"Вчерашнее заявление премьер-министра РА о парализованном состоянии институциональной системы Армении вызвало серьезные дискуссии во внутриполитической сфере республики.

Принимая во внимание то обстоятельство, что установление фиктивных и отвлекающих повесток было политическим стилем и почерком Никола Пашиняна, заявляю, что не существует никаких препятствий для публикации данного документа. И в случае отказа от его публикации на том или ином основании вывод будет лишь один: такого документа просто не существует, и Никол Пашинян просто остается верным своему стилю и почерку", - написал на своей странице в Facebook учредитель партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян.

Интересно, как будет выкручиваться Никол Пашинян, если окажется, что никакого секретного доклада не существует в природе?

Наверняка, на этот случай у него имеется и "план С"...

Зульфугар Ибрагимов