На днях Госкомитет по статистике Азербайджана обнародовал данные по изменениям цен за январь-июль текущего года. Согласно представленным данным, за указанный период цены на многие продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Между тем, в некоторых СМИ и соцсетях распространяются ложные мнения о якобы повышении цен. Эти вбросы, видимо, преследуют цель снизить позитивный эффект от недавно прошедшего при Президенте совещания по вопросам социально-экономической политики.

Напомним, что на совещании затрагивалась и волнующая общественность тема повышения цен. Слухи, распространяемые определенными силами, беспокоят граждан - и это не секрет. Отвечая на эти беспокойства, Президент Ильхам Алиев заявил:

"Несмотря на низкий уровень инфляции, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть, необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен. Необходим механизм строжайшего контроля. Эта сфера постоянно должна находиться в центре внимания".

Конкретные указания главы государства - это та точка отсчета в решении вопроса, на которую следует ориентироваться. Конечно, магазинов в стране и столице тысячи, и уследить за действиями каждого отдельно взятого предпринимателя сложно. Государственная политика же направлена на борьбу с искусственным повышением цен, и главная задача тут в наличии механизма контроля, на что и указал Президент. Его слова - сигнал тем, кто пытается под шумок на волне фейсбучных слухов переписывать ценники на прилавках.

Но есть случаи, когда цены на те или иные товары действительно повышаются, что имеет свои объективные причины. В случае повышения цен на какую-то продукцию на мировом рынке Азербайджану невозможно избежать их изменения в самой стране. В частности, приходится учитывать удорожание технологического оборудования, удобрений и так далее. Тем не менее, благодаря росту промышленности и реформам в сельскохозяйственной отрасли страны, удается не допускать повсеместного подорожания. Так, местный завод по производству удобрений уже обеспечивает часть потребностей отрасли. И работы в этом направлении продолжаются.

Как было отмечено на совещании при Президенте, в результате осуществляемых реформ, связанных с лизинговой деятельностью, на сельскохозяйственном рынке уже наблюдается полная либерализация. Государственные льготы и субсидии уже применяются в отношении всех компаний-поставщиков. Стоимость техники на рынке понизилась примерно на 30 процентов. Ожидается, что со следующего года эта либерализация будет осуществлена и в связи с удобрениями. С одной стороны, будет обеспечена доступность удобрений, а с другой, - произойдет существенное снижение цен на них. А снижение затрат фермеров приведет соответственно и к удешевлению выносимой ими на рынок продукции.

В целом, проводимая в Азербайджане социальная политика повышает покупательскую способность граждан и снижает нагрузку на их бюджет при вынужденном в том или ином случае незначительном подорожании какого-то товара.

Еще в конце минувшего года Президент Ильхам Алиев заявил, что в предстоящий период приоритетом будет повышение социального благосостояния населения. Слова главы государства начали претворяться в жизнь с самого начала текущего года, когда Президентом были утверждены два пакета социальных реформ.

Первый пакет предусматривает повышение пенсий, зарплат и социальных пособий 3 миллионам граждан. На эти цели было выделено 1,6 млрд. манатов. Работы по второму социальному пакету завершаются, с 1 сентября размер минимальной заработной платы по стране поднимется со 130 до 250 манатов. Зарплаты 400 тысяч человек вырастут на 20-50 процентов. Кроме того, с 1 октября вырастут пенсии 750 тысяч граждан страны.

На реализацию обоих соцпакетов в текущем году будет выделено 2,3 млрд., в 2020 году - 3 млрд. манатов. Реформа охватит 4,2 миллиона граждан.

Государство предприняло в текущем году еще один важный шаг, уменьшивший финансовую нагрузку на население и продемонстрировавший как заботу властей о своем народе, так и возможности страны. Речь о разрешении ситуации с проблемными кредитами.

Не имеющий аналогов в мире указ Президента о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц был подписан в конце февраля этого года и предусматривал выплату гражданам компенсаций. После подписания указа началась активная работа, в результате которой объем проблемных кредитов по стране начал сокращаться. Так, за июнь 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работа, проводимая в социальном секторе, демонстрирует силу азербайджанского государства. Кроме того, осуществляемые реформы показывают эффективность и высокие практические результаты политики Президента Ильхама Алиева.

Достаточно сказать, что в результате повышения минимальной пенсии на 72 процента, ее покупательная способность выйдет на пространстве СНГ на первое место. А после повышения минимальной заработной платы до 250 манатов Азербайджан стал по этому показателю вторым в Содружестве.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что Президент Азербайджана держит в центре своего внимания вопрос повышения благосостояния населения. В этом направлении уже многое сделано, и позитивная тенденция непременно сохранится и будет только укрепляться в будущем. А разного рода провокаторы, которые пытаются раз за разом делать вбросы о якобы резком повышении цен в стране, снова провалились.

Султан Керимов