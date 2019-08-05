Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий в связи с проведением в Баку 7-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, будет создана рабочая группа по проведению саммита. Соответствующим структурам даны поручения по осуществлению работ, предусмотренных планом мероприятий.

Отметим, что 7-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 14-15 октября в Баку.