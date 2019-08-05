https://news.day.az/politics/1144768.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год

Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.