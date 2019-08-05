В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.

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