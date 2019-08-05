https://news.day.az/politics/1144768.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год
В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 31-й Международной олимпиады по информатике.
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