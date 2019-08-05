https://news.day.az/politics/1144784.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.
Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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