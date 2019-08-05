Закир Гасанов побывал в "Доме дружбы" на полигоне Алабино для ознакомления с образцами истории, культуры, искусства и национальной кухни, демонстрируемыми странами-участниками соревнований "Международные армейские игры-2019".

Наряду с министром обороны Азербайджана экспозиции нашей страны, относящиеся к истории, культуре, обычаям и быту, также осмотрели министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости, передает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны, передает Day.Az.

Министр обороны также встретился с нашими военнослужащими, участвующими в конкурсе "Полевая кухня".

Экспозиции будут демонстрироваться до конца соревнований. Военные повара различных стран, включая и Азербайджан, каждый день предлагают участникам соревнований и гостям сотни образцов национальной кухни.

Многочисленные гости, осматривающие наши экспозиции, пробуют блюда, приготовленные военными поварами Азербайджана.