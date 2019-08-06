"Думаю, для того, чтобы сделать наши национальные амбиции более полными, нам нужно было добавить обещание о создании первой колонии землян на Марсе и о доказательстве гипотезы Римана (гипотеза Римана о распределении нулей дзета-функции - ред.)". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян, комментируя озвученную премьер-министром Николом Пашиняном в Ханкенди "программу максимум", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, во время митинга в Ханкенди Никол Пашинян заявил о планах до 2050 года. По его словам, дел много:

"Предстоит решить ряд важных вопросов - увеличить численность населения Армении до 5 млн. человек, создать 1,5 млн. новых рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн. человек, ликвидировать безработицу и превратить Армению в промышленную страну, увеличив ВВП в 15 раз. Мы должны создать минимум 5 армянских технологичных компаний стоимостью выше 10 млрд. долларов. По показателям боеспособности наша армия должна войти в первую двадцатку в мире, при этом имея одну из десяти самых эффективных разведок в мире. Здравоохранение должно стать 100% доступным, что станет возможным при увеличении финансирования этой сферы в 20 раз, а образование должно стать национальным образом жизни. Мы должны сделать сборную Армении по футболу победителем первенства Европы и мира, а также завоевать 25 олимпийских медалей, звание чемпиона мира по шахматам", - заявил Никол Пашинян.