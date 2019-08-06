Российский лоукостер прекращает полеты в Гюмри из-за воровства в аэропорту
ТАСС пару часов назад распространил примечательную новость.
Лоукостер "Победа" прекращает полеты в Гюмри в связи с воровством топлива в тамошнем аэропорту. Точнее, недоливом, что, в принципе, одно и то же.
По информации ТАСС, компания приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона. Об этом сообщил источник в авиакомпании. По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.
"К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива", - сказал он.
По его словам, до конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена.
Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены. На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю, сообщает ТАСС.
Что означает недолив топлива воздушному судну, думается, понятно каждому. Не понятно это, как ни странно, только руководству гюмрийского аэропорта. Удивляет даже не желание заправщиков украсть или сэкономить, а отсутствие реакции администрации аэропорта Гюмри на жалобы авиакомпании. К счастью, недолив пока не привел к трагедиям, но в случаях форс-мажора именно этого сворованного аэропортом топлива может как раз и не хватить.
Впрочем, ситуация прекрасно вписывается в портрет сегодняшней Армении, нищей и жалкой, в которой отсутствуют механизмы как экономического, так и правового контроля.
Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", осуществляет рейсы из Москвы в Гюмри с ноября 2016 года.
Зульфугар Ибрагимов
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