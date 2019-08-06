Выступая 5 августа на открытии так называемых "панармянских игр" в городе Ханкенди Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в настоящее время находящегося под оккупацией вооруженных сил Армении, премьер-министр Армении озвучил совершенно далёкие от реальности популистские заявления, что демонстрирует степень его неосведомленности о происходящем в регионе и мире в целом, а также его слабости как политика.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Несмотря на то, что его заявления в основном были предназначены для внутренней аудитории, это не даёт ему никаких оснований призывать к аннексии Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью многолетних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе, обсуждениями, прошедшими в ходе последних встреч между Азербайджаном и Арменией.

Это также является сильным ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подобные высказывания политического руководителя Армении, абсолютно чуждые предмету многолетних переговоров, не соответствуют призывам самой Армении к "исключительно мирному разрешению конфликта". Выступление Пашиняна в Ханкенди раскрыло его истинное лицо", - говорится в заявлении.

Как отмечает МИД Азербайджана, вся международная общественность признаёт суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, включая Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы.

"Однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны отражена, как в соответствующих резолюциях СБ ООН, решениях и резолюциях других международных организаций, так и в многочисленных документах, принятых на двусторонней основе.

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и продолжит свои усилия по освобождению наших захваченных земель и обеспечению возвращения на них насильственно изгнанных оттуда вынужденных переселенцев", - говорится в заявлении.

"Руководство страны, имеющей действительное намерение к развитию и прогрессу, не должно, прячась за агрессивной политикой, преследовать иллюзорные цели и на предстоящие 30 лет, напротив - оценивая существующую ситуацию, ему следовало бы устремиться к достижению более реалистических результатов путём нормализации отношений с соседними странами на основе уважения международного права. Видимо, нынешнее руководство Армении посредством пустых посулов занято самообманом и введением в заблуждение народ Армении", - заявляет МИД Азербайджана

"Ответственность за всю напряжённость в регионе, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей, ставших жертвами политики этнических чисток, нанесение удара по урегулированию конфликта мирным путём и сложившуюся таким образом обстановку всецело лежит на Армении", - сказано в заявлении.