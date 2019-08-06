Грандиозные планы, озвученные премьером Армении Николом Пашиняном на митинге в оккупированном Карабахе, продолжают развлекать армянскую блогосферу и политические круги.

Как и ожидалось, мегазадачи всея армянства до 2050 года вызвали только смех, а у кого и возмущение, потому что показали несерьезность и глупость правящей в Армении силы.

"15 млн. туристов в год... Но почему 15, а не 25-30? К чему скромничать, кто в 2050 году будет все проверять?"

По информации News.am, об этом написал на своей странице в Facebook соучредитель партии "Единая Армения" Артур Казинян, комментируя выступление премьер-министра Никола Пашиняна на митинге в оккупированном Ханкенди.

"Когда серьезный человек что-то говорит, у него обязательно должны быть какие-то расчеты, обоснования, прогнозы. Если, конечно, он не тамада и, говоря тосты, обманывая людей, тем самым не зарабатывает деньги. Но Пашинян - серьезный человек, и я уверен, что он не стал бы выступать с такими серьезными заявлениями без каких-либо оснований и расчетов.

Предлагаю начать размещать этих туристов. Даже если мы все свои дома превратим в гостиничные дома, все равно Армения не сможет разместить у себя стольких людей. В этом нет и необходимости, для нас 5 млн. - это предел, для нас нечто больше этого может представлять серьезную угрозу безопасности. Или как столько человек доберется до Армении, если мы сейчас имеем, а в обозримом будущем ничего иного и не ожидается, лишь воздушный путь с самыми дорогими в регионе услугами?

За год объехали весь мир и поняли, что налог на воздух надо отменить, а тарифы на услуги аэропорта понизить. Источник мудрости, не иначе...

И с этими результатами они собираются ежегодно принимать 15 млн. туристов. Если даже увеличить возможности аэропорта в 5 раз, мы все равно не приблизимся к этой цифре.

Интересно, что он задумал? Я понял: фактически, Никол Пашинян собирается решить российско-грузинский конфликт и вновь открыть Абхазскую железную дорогу. Но хитро молчит об этом. А Россия и Грузия в курсе того, что скоро будет решен этот практически неразрешимый конфликт или их ждет сюрприз? Ладно, давайте не будем ни о чем говорить, не будем портить сюрприз.

А может, Пашинян мысленно уже решил и карабахский вопрос, открыл нашу границу с Турцией, пустил в ход железную дорогу Джульфы, а эти 15 миллионов - наши восточные и западные соседи, которые, соскучившись по Армении, встали в очередь, чтобы приехать сюда?

Одним словом, неисповедимы дела Никола Пашиняна", - написал армянский политик.

Султан Керим