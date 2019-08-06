https://news.day.az/politics/1145143.html Азербайджанский павильон на полигоне в Москве вызвал большой интерес посетителей - ФОТО
Азербайджанский павильон на полигоне в Москве вызвал большой интерес посетителей - ФОТО
Экспозиция Азербайджана вызывает большой интерес на "Международных армейских играх -2019".
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в "Доме дружбы", организованном на полигоне "Алабино" в Москве в рамках "Международных армейских игр - 2019" создан азербайджанский павильон, передает Day.Az.
Демонстрируемые в азербайджанском павильоне экспонаты, дающие представление об истории, культуре, традициях и быте нашей страны, вызывают большой интерес посетителей.
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