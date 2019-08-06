Экспозиция Азербайджана вызывает большой интерес на "Международных армейских играх -2019".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в "Доме дружбы", организованном на полигоне "Алабино" в Москве в рамках "Международных армейских игр - 2019" создан азербайджанский павильон, передает Day.Az.

Демонстрируемые в азербайджанском павильоне экспонаты, дающие представление об истории, культуре, традициях и быте нашей страны, вызывают большой интерес посетителей.