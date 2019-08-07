Неадекватное выступление премьер-министра Армении на митинге в оккупированном Карабахе вызвало не тот эффект, на который рассчитывал Никол Пашинян. Популистские лозунги, озвученные премьером, не вдохновили, а напугали экспертные круги и политиков Армении.

Особенно это касается заявлений, сделанных по карабахскому конфликту.

Напомним, что Никол Пашинян заявил в Ханкенди следующее: "Приветствую гордых армян мира и хочу произнести тот лозунг, от которого в 1988 году гремела эта площадь Возрождения: "Миацум""... Карабах - это Армения, и точка".

В ходе выступления Пашиняна прозвучали исключительно популистские призывы и неоднозначные оценки, у Пашиняна была только одна цель - показать свою активность и продемонстрировать авторитет перед собравшейся в Карабахе публикой, сказал в беседе с Tert.am политолог Грант Мелик-Шахназарян.

На вопрос, что премьер-министр Пашинян неоднократно отмечал в своем выступлении, что Карабах - это Армения, и как это будет воспринято на международных платформах, политолог ответил, что он очень обеспокоен тем, что такие заявления делаются без учета последствий.

Особенно Мелик-Шахназаряна беспокоит то, что азербайджанская сторона может воспользоваться глупостью премьер-министра, "чтобы использовать эти заявления против нас на международных площадках, включая Минскую группу".

Политолог уверен, что заявления Пашиняна выйдут Армении боком. И он совершенно прав. Впервые глава Армении признался в оккупации азербайджанских территорий, и сделал это громогласно на митинге, за которым следили не только его соплеменники. Причем прозвучали эти признания на оккупированных территориях, что придает им особый смысл. И азербайджанская сторона, конечно же, постарается обратить внимание международных организаций и посредников на откровения Пашиняна.

Баку уже отреагировал.

"Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированные территории Азербайджана являются Арменией и его призывы к присоединению сепаратистского режима к Армении - очередная открытая демонстрация того, что истинной целью Армении является оккупация. Призывы присоединить оккупированные территории Азербайджана к Армении должны быть расценены как безответственность и неуважение к международному сообществу и, в частности, к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые ответственны за урегулирование конфликта переговорным путем. Армения на уровне премьер-министра оскорбляет и растаптывает международные нормы и принципы, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и уничтожает в корне переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, проводимый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого на вопрос по поводу будущего переговорного процесса должны ответить сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - заявил АЗЕРТАДЖ заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Армянам есть из-за чего заволноваться еще и потому, что популизм Пашиняна свел на нет единственный аргумент, за который держался Ереван в переговорном процессе. Вернув на повестку пресловутое "воссоединение", Никол поставил крест на "независимости", которой прежде оперировал агитпроп оккупационного режима.

"Нынешние заявления Никола Пашиняна прямо противоречат его заявлениям в прошлом году о том, что Карабах должен самостоятельно участвовать в переговорном процессе, и власти Карабаха сами должны представлять народ Карабаха. Сегодня он выступает с совершенно противоположной позиции, не давая публике никаких объяснений", - высказал свое возмущение журналистам Мелик-Шахназарян.

Ну что же поделать - что сказано, то сказано. Слово, как известно, не воробей. И главная интрига теперь заключается в том, как будут выходить из положения международные посредники, до сих пор потворствовавшие оккупантам и цеплявшиеся за тезисы армянского агитпропа.

Зульфугар Ибрагимов