На этапе конкурса "Кубок моря - 2019" "Борьба за устойчивость судна и готовность к спасению" военно-морские моряки выполнили задания по "использованию спасательных средств".

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны, решением международной коллегии судей победителем этого этапа стала команда Военно-морских сил Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно решению, азербайджанские военные моряки заняли первое, российские - второе, казахстанские - третье, иранские - четвертое место.