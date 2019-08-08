https://news.day.az/politics/1145553.html Азербайджанские моряки выиграли очередной этап конкурса "Кубок моря-2019" - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские моряки выиграли очередной этап конкурса "Кубок моря-2019" - ФОТО - ВИДЕО
На этапе конкурса "Кубок моря - 2019" "Борьба за устойчивость судна и готовность к спасению" военно-морские моряки выполнили задания по "использованию спасательных средств".
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны, решением международной коллегии судей победителем этого этапа стала команда Военно-морских сил Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно решению, азербайджанские военные моряки заняли первое, российские - второе, казахстанские - третье, иранские - четвертое место.
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