Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.