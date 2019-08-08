Скандал вокруг увольнений в аэропорту Сочи продолжает развиваться по нарастающей. Уволенные лица армянской национальности ранее заявили об увольнении по национальному признаку и собираются доказывать этот факт в суде.

Несмотря на то, что руководство аэропорта исключило национальный мотив увольнений сотрудников, лишившиеся работы граждане России настаивают, что их уволили избирательно, исходя из их национальной принадлежности. На уши поставлены Союз армян России (САР) и посольство Армении в РФ.

Но в Армении считают необходимым вмешательство в ситуацию Никола Пашиняна.

"Армения должна отреагировать на нарушение прав человека в России, как реагирует на нарушение прав человека в Азербайджане или Турции", - заявил "Кавказскому узлу" правозащитник Артур Сакунц.

Координатор программ армянской общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Иоаннисян в своем комментарии "КУ" не исключил связи между "бархатной революцией" в Армении с положением сочинских армян.

"Первый зарубежный визит Никола Пашиняна в мае 2018 года был в Сочи. И прием, оказанный ему местной диаспорой, мог не понравиться как местным, так и федеральным властям. Но пока это явление не масштабное, чтобы утверждать, что оно организовано как рычаг давления на официальный Ереван. Проблемы у российских армян были и до революции", - сказал Иоаннисян, считающий, что власти Армении должны официально осудить ситуацию с армянами в Сочи.

Отметим, что Пашинян вряд ли решится подать голос и обвинить в чем-то российскую сторону. Что он должен сделать - позвонить Путину? К тому же армянский премьер сейчас очень занят "мегазадачами" на 2050 год.

Да и не решит Пашинян проблем российских армян. Наоборот, его некомпетентное вмешательство может только усугубить их. Главная причина сложившейся ситуации в том, что армяне России многие годы считали себя хозяевами этой страны, когда же им начали указывать на их место, возникло множество проблем.

И вообще, возмущение армян по поводу ситуации в сочинском аэропорту, какой бы ни была ее причина, вызывает недоумение. Сама Армения проводит открытую националистическую политику, результатом которой стало создание мононационального государства. Достигнут этот результат был путем этнических чисток, чистки кадров и создания для представителей других национальностей нетерпимой атмосферы.

Учитывая все это, претензии армян Сочи звучат как детский лепет.

Зульфугар Ибрагимов