Трагический инцидент произошел в Гюмри. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В одном из домов Гюмри повешенным обнаружен прапорщик, служащий в оркестре одной из воинских частей Самвел Гарникович Меджлумян", - написал Ованнисян.