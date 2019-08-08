https://news.day.az/politics/1145592.html В Гюмри повесился военнослужащий
В Гюмри повесился военнослужащий
Трагический инцидент произошел в Гюмри. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
"В одном из домов Гюмри повешенным обнаружен прапорщик, служащий в оркестре одной из воинских частей Самвел Гарникович Меджлумян", - написал Ованнисян.
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