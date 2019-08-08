Российское издание politnavigator.net опубликовало материл под названием "Пашинян обещает превращение Армении в "Нью-Васюки"", в котором анализируются гипер-фантазии премьера Армении, прозвучавшие на днях на митинге в оккупированном Карабахе.

5 августа, посещая столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт (Ханкенди - ред.) по случаю проведения VII Всеармянских игр, премьер-министр Армении Никол Пашинян определил цели и задачи, которые предстоит решить государству и народу закавказской республики до 2050 года.

"До 2050 года мы должны решить следующие задачи: довести население Армении минимум до 5 млн. человек, создать 1,5 млн. рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн. человек и искоренить бедность. Превратить Армению в промышленную страну, в 15 раз увеличить ВВП, иметь как минимум 5 технологических компаний, стоимость которых превышает 10 млрд долларов, и 10 тысяч работающих стартапов. Надо в 7 раз увеличить среднюю зарплату. По индексу боеспособности армии войти в первую двадцатку стран. Иметь одну из десяти самых эффективных разведывательных служб в мире. Обеспечить 100% доступность услуг здравоохранения и двадцатикратно увеличить финансирование данной сферы.

Армения должна сделать образование национальным образом жизни, в 20 раз увеличить финансирование науки и образования. Следует довести число туристов в Армении до 15 млн. человек (в год). Сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание чемпиона мира по шахматам", - озвучил список желаний премьер-министр.

Сверхамбициозная заявка Пашиняна никого не оставила равнодушным. Чиновники и майданные деятели из окружения премьер-министра надувают щеки и делятся в прессе соображениями о том, что план реализуем, ибо "народная революция 2018 года открыла для Армении новые перспективы".

Самые умные сторонники Пашиняна, прекрасно понимающие, что шеф сел в лужу, отказываются углубляться в количественные показатели и глухо бубнят, что "это не конкретный план, а формирование стратегии, которую предстоит корректировать в процессе выполнения".

В Азербайджане откровенно потешаются и даже называют прожекты Воваевича "планами построения коммунизма в отдельно взятой стране".

Бывший соратник Пашиняна, представитель Армянского национального конгресса Левон Зурабян, не без иронии замечает в Фейсбук, что "в списке не хватает только создания первой колонии землян на Марсе".

Самая распространённая реакция на заявление Пашиняна - саркастические реплики и сравнение его плана с маниловщиной, поскольку есть ощущение, что великолепный премьер брал свои показатели с потолка. Интересно, что тезисы - "ФК "Арарат" - чемпион мира (Европы)" и "взять 25 золотых медалей на Олимпиаде" даже не обсуждаются в силу их абсурдности. А вот почему средние зарплаты граждан Армении за 30 лет должны повыситься в семь раз, а не в десять или пятнадцать - как раз вызывают дискуссии.

Кроме того, многие скептики практически в один голос замечают, что Пашинян со своим списком забежал слишком далеко в будущее. Что позволительно фантастам, футурологам и мечтателям с низкой социальной ответственностью, то неприемлемо для серьёзных политиков. Скромнее надо быть, выстраивать планы развития страны на ближайшие три - пять лет, иначе штаны порвёшь, широко шагая...

Как говорится, "за тридцать лет сдохнет либо ишак, либо падишах". Либо Пашинян знает такое, чего не знает никто. Например, о подземном нефтяном море под Арменией.

Таким образом, именно "принцип Ходжи Насреддина", выбранный Пашиняном, ноль конкретики - каким образом будет выполняться "планов громадье" - вызывает не только массу вопросов, но и подозрения, что майданный премьер крутит-мутит, стараясь замылить насущные проблемы разговорами о победах в 2050 году.

Шутники уже подсказывают Пашиняну, что проще всего улучшить демографический климат в Армении регулярными отключениями света в жилых домах, запретов на аборты и контрацепцию. На деле, как утверждают эксперты, увеличить население республики до 5 миллионов человек, даже за счет мигрантов, - задача в настоящий момент непосильная. Армении для этого потребуются глубинные преобразования, следствием которых должен стать взрывной рост всех ключевых сфер жизни.

Пока что, утверждают специалисты, миграционное сальдо отрицательное, и неизвестно, когда эта тенденция будет сломлена.

Интересно, что Фонд ООН, изучающий проблемы народонаселения, спрогнозировал, что население Армении к 2050 году сократится на 150 тысяч человек.

Баграт Асатрян, бывший председатель Центробанка Армении, называет план Пашиняна утопией и утверждает, что темпы развития республики не позволяют ей достигнуть пятнадцатикратного роста ВВП в 2050 году. В лучшем случае, ВВП вырастет в четыре раза. И заметил, что "долгосрочное развитие - это строящееся по камню здание".

Перейдя на скучные цифры, которые не хотят обсуждать сторонники Пашиняна, следует заметить, что в реальности даже заявленный пятнадцатикратный рост ВВП Армении в течение 30 лет может стать поводом для разочарования. Это значит, что в 2050 году ВВП республики должно достичь 186 млрд. долларов. Разделив эту сумму на оптимистические 5 миллионов человек, получаем 37 тысяч долларов ВВП на душу населения. Лезем в Гугл и видим, что скрупулёзное выполнение планов Пашиняна обещает через 30 лет привести Армению по уровню ВВП на душу населения к показателям сегодняшних Литвы и Эстонии, а сам объем будущего ВВП - к современным показателям Румынии, Алжира и разрушенного войной Ирака. Ну как, заманчиво?

Что, в общем, подтверждает предположение: бодрые показатели роста, приведенные в докладе Пашиняна, взяты с потолка.

Простые прикидки, как повысить боеготовность армянской армии, чтобы она вошла в двадцатку мощнейших армий мира, говорят о том, что республике понадобится бюджет, превышающий нынешний, в 15-20 раз. В настоящий момент военный бюджет Армении составляет 609 млн. долларов. Из какой тумбочки взять такую прорву денег бедной стране?

То же самое можно сказать и об армянских спецслужбах. У Армении, как у Израиля, есть хороший потенциал расширения работы своей внешней разведки за счет огромной диаспоры. История знает выдающихся разведчиков, армян по национальности, работавших в советских спецслужбах. Но современная Армения - даже близко не СССР. То есть, проблема роста могущества армянских спецслужб упирается в презренные деньги. Мечтать, конечно, не вредно, но и от реальности не следует отрываться. Особенно в таком серьёзном деле, как разведка.

Не менее интересно обстоят дела и с массовым туризмом в Армению. Разумные голоса говорят, что обиходить 15 миллионов туристов в год население и инфраструктура республики не потянут. Более того, 15-миллионная орда туристов способна нанести вред культурному наследию и образу жизни местных жителей. Надо смотреть правде в лицо: удел Армении - нишевый туризм: горы, Севан, культурно-исторические объекты, фольклор, кухня. Для ценителей, а не для массового туриста.

Подводя итоги, хочется сказать, что составлять списки желаний армянскому Деду Морозу - задача непыльная. Куда сложнее наметить реальные шаги выполнения намеченных планов и, особенно, найти источник финансирования зафиксированного на бумаге великолепия.

В целом, наблюдатели сходятся во мнении, что громкое выступление Пашиняна является попыткой отсрочить ответственность новой власти на неопределенный срок за более чем скромные успехи за год после выборов. Через тридцать лет почти никто не вспомнит о наполеоновских планах Пашиняна. Как политик, он фигура куда менее значительная, чем Хрущев с обещанием "Через 20 лет советский народ будет жить при коммунизме" и Горбачев, пообещавший к 2000 году по отдельной квартире каждой советской семье.

Само появление этого доклада говорит о том, что в окружении, формирующем имидж премьер-министра, нет ни одного профессионала, способного понять его сиюминутность и ущербность.

"План Пашиняна" - это не концепция, не формирование стратегии развития республики, а уже привычные хотелки майдауна от неумения долго и кропотливо работать: "зарплаты 5000 евро, пенсии 2000 евро, скоростные поезда вдоль и поперёк, молочные реки с кисельными берегами, малиновый звон и глухая зависть соседей"...