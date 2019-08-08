https://news.day.az/politics/1145601.html Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО
Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО
В соответствии с планом ротации группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года, передает Day.Az.
На данный момент в миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, 2 военных врача и 6 офицеров штаба азербайджанской армии.
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