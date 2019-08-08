В соответствии с планом ротации группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года, передает Day.Az.

На данный момент в миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, 2 военных врача и 6 офицеров штаба азербайджанской армии.