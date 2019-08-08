Число женщин, ищущих работу в Армении, значительно превышает число мужчин. Об этом свидетельствуют показатели Статистического комитета РА по занятости населения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно статистике Комитета, в первом квартале этого года в качестве трудового ресурса представлено 2 миллиона 65 тысяч 600 человек, из которых 1 миллион 115 тысяч 900 - женщины и 949 тысяч 700 - мужчины.

А в первом квартале 2018 года количество людей, зарегистрированных в качестве трудовых ресурсов, несколько меньше, чем в этом году - 2 миллиона 34 тысячи 500 человек, из которых 926 тысяч 200 - мужчины и 1 миллион 108 тысяч 300 - женщины.

Следует отметить, что по данным того же источника на 1 июля этого года, численность постоянного населения Армении составляла 2 миллиона 961 тысячу 600 человек, а по последней переписи населения Армении в 2011 году число женщин превышает число мужчин, чуть более на 100 тысяч.

Число официально зарегистрированных безработных в этом году составило 253 600 человек, из которых 152 000 тыс. 200 - мужчины и 101 тыс. 400 - женщины. А в 2018 году было зарегистрировано 237 600 безработных, из которых 133 100 были мужчины, 104 400 - женщины".