В одной руке - метла, в другой - платье на вешалке... в таком виде к зданию мэрии Еревана подошла экс-представитель Совета старейшин столицы Армении Сона Агекян. С ней были еще несколько человек. У первой же ступени к зданию мэрии 5 граждан встретили 5 полицейских, не позволив пройти дальше, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

Сона Агекян указала, что их акции пытаются препятствовать, так как представители городских властей в ужасе.

"Мы собрались сегодня здесь, чтобы показать, что городские власти не только бездействуют, лгали, потерпели фиаско, но и избегают работы с гражданами, и игнорируют их", - сказала Агекян.

Она напомнила, что Айк Марутян в бытность кандидатом в мэры Еревана пообещал, в первую очередь, очистить город от мусора, но до сегодняшнего дня в столице повсюду распространяется зловоние. По ее словам, когда впервые на том же месте они подняли проблему, мэр, вместо того, чтобы выслушать их, выбрал "страусиную политику", не стал с ними встречаться, в их отношении же "сшили уголовное дело".

"После этого мы подняли проблему с лифтами, говорим о проблемах сфер общественного транспорта, озеленения, застроек, полном отсутствии работ по благоустройству. К этому прибавляется бездействие мэра Еревана и игнорирование им ереванцев", - сказала она.

Она рассказала, что Марутяну они направили видеопослание с вопросами.

"Он побоялся предоставить ответы, поскольку не нашел в себе столько смелости. После этого мы в прямом эфире адресовали вопросы мэру", - сказала Агекян, перечислив несколько из вопросов:

В ответ на вопрос, какой символ заключает в себе принесенное Агекян платье с большим цветком на левом плече, она пояснила: "Должностные лица, которые обманывают, должны быть призваны к ответственности. Символичным образом г-на мэра мы предупреждаем: за обман он ответит и в правовой плоскости (сейчас мы готовим иски против него), и в женском одеянии будет разгуливать по Еревану - по той причине, что подло играл на чувствах людей, воспользовался их легковерием, занял пост, но не выполнил своих обещаний. Мы знаем, что профессиональные способности мэра позволяют ему надеть это платье и почувствовать в нем себя комфортно. Но, в любом случае, в качестве наказания он должен надеть это платье и пройти в нем по Еревану".